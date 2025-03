Forlì, il Congresso Provinciale dei Giovani di Forza Italia: nuovo slancio al movimento azzurro

Sabato 29 marzo, presso la Sala Congressi del Grand Hotel di Forlì, si terrà il Congresso Provinciale dei Giovani di Forza Italia. L’evento, che prenderà il via alle ore 11.00, rappresenta un momento cruciale per il rinnovamento del movimento giovanile del partito, con l’elezione dei nuovi delegati under 38 della provincia di Forlì-Cesena, chiamati a partecipare al Congresso nazionale di Forza Italia previsto a Roma il 31 maggio.

Alla manifestazione interverranno l’On. Rosaria Tassinari, deputata e coordinatrice regionale di Forza Italia per l’Emilia-Romagna, e il coordinatore regionale dei Giovani Daniele Aiello, oltre a numerosi dirigenti e rappresentanti del partito. Sarà inoltre sancito il passaggio di testimone tra il coordinatore uscente Luca Frassineti, giunto al termine del suo mandato per limiti d’età, e la nuova coordinatrice provinciale Giulia Versari.

“Sarà una giornata importante di confronto e di entusiasmo, in cui i giovani potranno esprimere idee e visioni per il futuro del nostro partito”, ha dichiarato l’On. Rosaria Tassinari. “Forza Italia crede fermamente nei giovani: sono loro il motore del cambiamento e la linfa vitale per una politica sempre più attenta ai bisogni reali del territorio”.

Il congresso giovanile si svolgerà parallelamente al Congresso comunale di Forza Italia, offrendo un’opportunità di dialogo e partecipazione aperta non solo agli iscritti, ma anche a simpatizzanti e cittadini interessati. Un appuntamento che mira a rafforzare la presenza del partito nel tessuto locale e a riaffermare l’impegno della comunità azzurra per una politica concreta e inclusiva.