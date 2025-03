Forlì, il Soccorso Alpino interviene per salvare un uomo immobilizzato dal dolore a Pian di Stura

Un intervento tempestivo del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna ha salvato un uomo di 55 anni immobilizzato da un intenso dolore alla schiena a Pian di Stura, nel comune di San Benedetto in Alpe, in provincia di Forlì-Cesena. L’incidente è avvenuto mercoledì sera alle 18:30, quando l’uomo ha improvvisamente accusato un fortissimo dolore che lo ha reso incapace di muoversi.

La centrale operativa del 118 ha prontamente attivato la stazione Monte Falco del Soccorso Alpino per prestare assistenza. I soccorritori hanno raggiunto il luogo dell’incidente, situato lontano dalle strade principali, percorrendo per circa 6 km una strada forestale con un veicolo fuoristrada.

Una volta sul posto, l’equipe di soccorritori, composta da personale altamente qualificato tra cui un infermiere del SAER (Servizio di Emergenza e Urgenza Regionale), ha somministrato una dose di antidolorifico per alleviare il dolore del paziente. Questo ha permesso di stabilizzare il 55enne e trasportarlo fino al mezzo di soccorso, dove è stato trasferito sull’ambulanza per il trasporto in sicurezza all’ospedale, dove ha ricevuto ulteriori cure.

L’intervento dimostra ancora una volta l’importanza dell’efficacia e della rapidità del Soccorso Alpino in situazioni di emergenza in zone difficili da raggiungere.