Forlì, la Federazione Sammarinese Sport Speciali protagonista al 1° Trofeo FISDIR di Nuoto Senza Barriere

Ottimi risultati per la Federazione Sammarinese Sport Speciali al 1° Trofeo FISDIR di Nuoto Senza Barriere, svoltosi domenica 27 aprile a Forlì. La rappresentativa sammarinese, composta da cinque atleti, si è distinta nelle diverse gare conquistando podi e buone prestazioni in un clima di entusiasmo e spirito di squadra.

Melissa Mancini ha centrato il primo posto nei 25 metri stile libero e il terzo nei 25 metri rana, confermandosi tra le protagoniste della giornata. Elena Gualandra ha vinto i 25 metri stile libero, classificandosi poi quinta nei 25 metri dorso. Due secondi posti sono arrivati grazie a Marianna Pruccoli nei 25 metri dorso e a Elia Gasperoni nella stessa disciplina, mentre entrambi hanno ottenuto anche un quarto posto nei 25 metri stile libero. Danilo Grandoni ha chiuso la sua partecipazione con un quinto posto nei 25 metri dorso e un sesto nei 25 metri stile libero.

La squadra è stata guidata dalle coach Susy Serra e Sara Maggiotti, che hanno accompagnato gli atleti in una giornata all’insegna dello sport, dell’inclusione e dell’amicizia. L’impegno e la voglia di stare insieme sono stati il vero valore aggiunto di una manifestazione che ha celebrato il nuoto come strumento di crescita e condivisione per tutti.