Forlì, litiga con il convivente e lo ferisce. Denunciata dai carabinieri

Nel decorso fine settimana i carabinieri della Compagnia di Forlì hanno denunciato una donna, quale presunta autrice del reato di “lesioni personali aggravate”.

I carabinieri sono intervenuti in piena notte, in un’abitazione del centro cittadino, per una lite tra conviventi, al culmine della quale la donna ha colpito all’addome, con un coltello da cucina, il suo convivente. L’uomo, soccorso dai militari e dai sanitari prontamente sopraggiunti, è stato trasportato e ricoverato presso l’ospedale Bufalini di Cesena ove sottoposto a intervento chirurgico, non è in pericolo di vita.

Nel corso del sopralluogo effettuato nell’appartamento, è stata sequestrata l’arma utilizzata, posta a disposizione della Procura della Repubblica di Forlì, che sta coordinando gli accertamenti svolti dai carabinieri e finalizzati a ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

Forlì, 12.05.2025