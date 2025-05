Forlì. Lotta allo spaccio, in campo con la Polizia Locale anche l’Associazione Nucleo Cinofilo Emilia Romagna odv

Rafforzare l’azione di prevenzione allo spaccio di sostanze stupefacenti, favorire il rispetto della legalità e la tutela dei cittadini, in particolare dei giovani, prevenire e contrastare i fattori di insicurezza urbana, tutelare la convivenza civile e la qualità della vita, salvaguardare il decoro urbano e garantire la fruibilità e protezione del patrimonio pubblico, artistico ed ambientale della città di Forlì.

Con questi obiettivi, si rinnova la convenzione, della durata di un anno, tra l’Associazione Nucleo Cinofilo Emilia Romagna odv e il Comune di Forlì per l’attività di ausilio alla Polizia Locale nel controllo dello spaccio e del consumo di stupefacenti sul territorio comunale, con particolare riferimento al centro storico.

“L’Associazione – spiega l’Assessore Luca Bartolini – affiancherà la Polizia Locale nelle attività di controllo del territorio, comprese le aree verdi, i parchi e i giardini pubblici, e nei pressi dei plessi scolastici, con l’ausilio di cani antidroga. Gli operatori, identificabili da apposita uniforme e con comprovata esperienza nel campo del rispetto della legalità, garantiranno una presenza attiva e aggiuntiva sul territorio a supporto dei nostri agenti. Non si sostituiranno alla Polizia Locale ma rappresenteranno un valore aggiunto, uno strumento in più al servizio della pubblica sicurezza e della tranquillità dei nostri cittadini. In particolare, pattuglieranno il centro storico e altre aree pubbliche del Comune di Forlì nelle ore ritenute più sensibili, monitorando situazioni di sospetta o comprovata illegalità e intervenendo laddove necessario per garantire il rispetto della convivenza civile e la tutela del decoro urbano. Le attività verranno effettuate in stretta sinergia con il Servizio di Polizia Locale e sotto il coordinamento di questa Amministrazione, con l’obiettivo di prevenire, individuare e contrastare episodi di insicurezza e spaccio di sostanze stupefacenti grazie all’ausilio di cani anti-droga. Ci concentreremo in quei luoghi già noti alle Forze dell’Ordine o segnalatici dai residenti e dai Comitati di Quartieri, come la stazione o alcuni punti più critici del centro storico, le aree verdi oggetto di diffuse lamentele da parte dei residenti e i momenti di aggregazione giovanile all’entrata e uscita da scuola. La convenzione, già approvata in giunta, entrerà in vigore nei prossimi giorni così da permettere l’impiego dell’Associazione Nucleo Cinofilo Emilia Romagna odv a partire dalle prossime settimane.”