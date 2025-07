Forlì, madre e figlio di otto anni si perdono nei boschi di San Benedetto in Alpe: ritrovati sani e salvi dal Soccorso Alpino

Paura nella serata di ieri, lunedì 21 luglio, per una madre e il suo bambino di otto anni smarritisi lungo un sentiero dell’Appennino forlivese. I due, in vacanza in Romagna ma residenti a Parigi, si erano persi nei pressi di San Benedetto in Alpe, in un’area boscosa non lontano dalla località di Bocconi.

Il loro pomeriggio escursionistico ha preso una piega inaspettata quando, lungo il tracciato del sentiero 427, si sono trovati davanti a un filo elettrico che sbarrava il percorso. Per evitare l’ostacolo, hanno deviato dal sentiero principale, finendo però col perdere l’orientamento. Il sopraggiungere del buio e l’impossibilità di ritrovare la traccia hanno generato apprensione, spingendo la donna a contattare alcuni amici in attesa del loro rientro. Sono stati proprio questi ultimi ad allertare il numero di emergenza 112.

La richiesta di aiuto è scattata intorno alle 21:40, quando la Centrale Operativa del 118 ha mobilitato i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico dell’Emilia-Romagna. Una squadra della stazione Monte Falco ha raggiunto rapidamente la zona indicata e ha localizzato madre e figlio non distante dal sentiero abbandonato. Le ricerche si sono concluse positivamente in breve tempo, senza complicazioni.

Entrambi sono stati trovati in buone condizioni e non hanno avuto bisogno di cure mediche. I soccorritori li hanno riaccompagnati a piedi fino all’abitato di Bocconi, dove hanno potuto tirare un sospiro di sollievo.

L’intervento si è svolto in sicurezza e rapidità, confermando ancora una volta il ruolo essenziale delle squadre di soccorso alpino nei percorsi montani dell’Appennino romagnolo.