Forlì. Maltempo, nessun danno a infrastrutture o edifici pubblici. Subito all’opera la macchina comunale

Il violento nubifragio che si è abbattuto improvvisamente sulla città di Forlì nella tarda serata di ieri, a partire dalle ore 22:00, ha subito fatto mettere in moto la macchina comunale, le squadre di Dedalo e i tecnici di Hera, che sono intervenuti per situazioni di localizzati ruscellamenti, ristagni d’acqua e allagamenti di alcune cantine e scantinati.

“Comincio con l’evidenziare che quello di ieri sera è stato un fenomeno assolutamente improvviso ed imprevisto – dichiara l’Assessore Giuseppe Petetta. Da parte della Regione Emilia Romagna non avevamo ricevuto alcun tipo di allerta che potesse in qualche modo preannunciare un simile nubifragio. Nel bollettino diffuso il 19 maggio dall’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile e valido per l’intera giornata di martedì 20 maggio, era segnalata un allerta gialla per possibili temporali nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena. Tutta la Romagna era classificata con il colore verde. Lo dico per chiarezza, non con toni polemici. Nessuno di noi poteva aspettarsi una simile quantità d’acqua in così poco tempo. Da questo punto vista, dunque, possiamo dire che il temporale di ieri, soprattutto in termini di millimetri di pioggia caduta solo in un’ora, ha colto di sorpresa l’intera città. Nonostante questo, la macchina comunale si è subito attivata per risolvere e contenere le situazioni più critiche. Dedalo, la società consortile che ha in gestione la manutenzione delle nostre infrastrutture stradali, è intervenuta nella notte per chiudere i sottopassi di via Edison e via Costiera. Entrambi, ravvisato il deflusso dell’acqua nel giro di poche ore, sono stati riaperti al transito in prima mattina. Non abbiamo riscontrato danni o criticità ad altre infrastrutture. La viabilità cittadina non è stata caratterizzata da alcun condizionamento. Per quanto riguarda le fogne, la cui gestione e il coordinamento delle attività di pulizia, manutenzione e pronto intervento dal 1° gennaio 2025 sono passate in mano ad Hera, non sono emerse situazioni di forte criticità, al netto di un evento improvviso e di forte intensità che ha scaricato sulle condotte locali delle vere e proprie secchiate d’acqua, creando l’ormai noto e inevitabile effetto imbuto. Nello specifico, dalle 22:00 di ieri sono arrivate al call center tecnico di Hera complessivamente undici segnalazioni, delimitate tra Viale dell’appennino, via Cerchia, viale Risorgimento e viale Bolognesi. Una anche in via Bertini. I tecnici di Hera sono intervenuti tempestivamente restituendo riscontri puntuali. Gli autospurghi all’opera oggi sul territorio di Forlì sono quattro. Da ultimo, ma non per importanza, il canale di Ravaldino non ha registrato alcuna problematica.”