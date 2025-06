Forlì. Mille Miglia, conto alla rovescia per il passaggio in città dei 417 equipaggi dell’edizione 2025. Tra i volti noti anche Carlo Cracco e Joe Bastianich

Mancano davvero poche ore al passaggio in città della Mille Miglia.

La storica corsa automobilistica che ha incantato gli amanti delle quattro ruote per intere generazioni transiterà domani, venerdì 20 giugno, nel cuore del centro storico forlivese a partire dalle 6:45 per circa tre ore, con un percorso che si snoda tra piazza Saffi, largo De Calboli, via Giorgio Regnoli, via Emilia e via Campo di Marte.

Intanto, l’anteprima di mercoledì sera con l’esposizione di vetture e moto d’epoca in piazza Saffi a cura delle associazioni del territorio ha catturato l’attenzione di centinaia di forlivesi.

Giovedì 19 giugno, invece, sono attese le 120 auto del “Ferrari Tribute 1000 Miglia”, per regalare agli appassionati del cavallino e semplici curiosi, un museo dell’automobile a cielo aperto.

“C’è grande attesa per il passaggio della Mille Miglia domani a Forlì – dichiara l’Assessore allo sport, Kevin Bravi. L’intera rassegna, per il prestigio che storicamente la caratterizza, rappresenta una vetrina di visibilità per la città di Forlì e un importante motore di crescita dei flussi turistici. Il debutto di ieri sera in centro storico con il contributo delle associazioni automobilistiche del territorio è stato un successo oltre ogni aspettativa. Ci aspettiamo lo stesso entusiasmo questa sera, con le 120 auto del Ferrari Tribute 1000 Miglia, che tingeranno di rosso l’intera Piazza Saffi.”

Comune di Forlì