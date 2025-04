Forlì, “Oggi, i giovani e Anna”: l’esposizione dedicata ad Anna Kuliscioff all’Oratorio di San Sebastiano

Dal 10 al 23 aprile 2025 (dalle 15:00 alle 18:00), l’Oratorio di San Sebastiano in via Bufalini a Forlì ospiterà “Oggi, i giovani e Anna”, un evento che mette al centro la figura di Anna Kuliscioff, donna straordinaria impegnata a favore delle classi più deboli. La mostra raccoglie elaborazioni e riflessioni degli studenti del Liceo Artistico e Musicale Antonio Canova e dell’Istituto Professionale Ruffilli, chiamati a interpretare il lascito di questa importante figura storica.

Un omaggio a una donna simbolo di emancipazione

Anna Kuliscioff, conosciuta come “la dottoressa dei poveri”, è stata un’emblema di lotta per i diritti sociali e civili. L’iniziativa, promossa da diverse realtà territoriali (Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, Comune di Forlì, Provincia di Forlì-Cesena, Università degli Studi di Bologna, Università Cattolica di Milano e altre), intende ricordare il suo contributo in ambito sociale e offrire un’occasione di riflessione sulla condizione femminile e sulle battaglie per l’uguaglianza.

Il coinvolgimento dei giovani

Al centro dell’esposizione, la voce dei ragazzi che, con opere grafiche, installazioni e progetti culturali, raccontano il significato di essere giovani oggi, mettendo in luce il confronto con la personalità di Kuliscioff e i temi della solidarietà, del progresso e della partecipazione civica.

Informazioni utili

La mostra è aperta a tutta la cittadinanza con ingresso gratuito. Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi all’Oratorio di San Sebastiano (via Bufalini, Forlì) negli orari di apertura (15:00-18:00) dal 10 al 23 aprile. Un’opportunità per riscoprire un pezzo di storia e dare spazio alla creatività degli studenti locali, impegnati in un percorso di educazione alla cittadinanza attiva e alla memoria storica.