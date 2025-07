Forlì, porto abusivo di armi: denunciato giovane trovato con coltello nascosto nello scooter

Nei giorni scorsi, i carabinieri della Compagnia di Forlì, con il supporto della Sezione Radiomobile e delle Stazioni di Forlì, San Martino in Strada e Modigliana, hanno svolto una serie di controlli straordinari finalizzati alla prevenzione dei reati, al controllo della circolazione stradale e al contrasto delle condotte illecite nel territorio comunale.

Le operazioni, concentrate nelle zone ritenute più sensibili per la sicurezza urbana e sulle arterie stradali maggiormente trafficate, hanno portato alla denuncia di quattro persone presso la Procura della Repubblica di Forlì.

Tra i casi rilevanti, un automobilista è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza: gli accertamenti hanno evidenziato un tasso alcolemico superiore a 1,02 g/l, oltre la soglia legale consentita. La patente è stata ritirata in vista della sospensione da parte della Prefettura di Forlì-Cesena, mentre il veicolo è stato affidato a una persona di fiducia idonea alla guida.

Un giovane è stato denunciato per porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere, dopo essere stato trovato in possesso di un coltello di medie dimensioni nascosto sotto la sella dello scooter in uso, che è stato sequestrato.

Un altro uomo è stato denunciato per violazione dei sigilli: rimosse le barriere di protezione, si era introdotto all’interno di un’abitazione sottoposta a sequestro preventivo e di proprietà di terzi, dove è stato poi controllato dai carabinieri.

Infine, un cittadino extracomunitario è stato denunciato per violazione delle facoltà e obblighi inerenti al soggiorno: controllato di notte nel centro cittadino senza documenti di riconoscimento, sono stati necessari ulteriori accertamenti per la sua identificazione.

I controlli proseguiranno con l’obiettivo di garantire la sicurezza e il rispetto della legalità nel territorio di Forlì.