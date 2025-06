Forlì potenzia la rete ciclabile: nuovi lavori su Viale Corridoni per una città più accessibile, sicura e sostenibile

Prenderanno il via lunedì 23 giugno i lavori per la realizzazione di una nuova pista ciclabile protetta su Viale Corridoni, uno degli interventi chiave per ampliare la rete ciclabile di Forlì, che oggi supera i 140 chilometri di percorsi integrati tra centro storico, quartieri e frazioni.

Il progetto, finanziato con fondi del PNRR, prevede la creazione di una pista ciclabile protetta che partirà dal prolungamento della corsia esistente in via Decio Raggi fino all’incrocio con via Giovanni Dalle Bande Nere, proseguendo per circa 300 metri fino alla rotatoria tra viale II Giugno e via della Rocca. Questa nuova infrastruttura completa la Linea 7 della “Bicipolitana” di Forlì, un collegamento fondamentale che unisce la stazione ferroviaria al Centro Studi, passando per il Campus Universitario e la Rocca di Caterina Sforza.

La pista sarà delimitata da un cordolo di 50 centimetri e sarà realizzata interamente su proprietà pubblica, mentre il marciapiede prospiciente le abitazioni sarà riqualificato e portato a norma con un’ampiezza di 1,50 metri, comprendendo rampe accessibili e ingressi per i passi carrai. Saranno inoltre creati appositi varchi per permettere la fermata temporanea delle auto dei residenti e lavoratori della zona.

Per la sosta prolungata, sarà disponibile il nuovo parcheggio del Campus Universitario, dotato di 110 posti auto a breve distanza, con sosta gratuita nelle ore serali e notturne.

L’assessore alla Mobilità, Giuseppe Petetta, ha sottolineato l’importanza dell’intervento:

«Questa nuova pista ciclabile si inserisce in una strategia complessiva di mobilità sostenibile che punta a migliorare la qualità della vita in città, rendendo gli spostamenti più sicuri e incentivando l’uso della bicicletta. Il progetto è parte integrante del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) e del Biciplan, che prevede la realizzazione di una rete di 192 chilometri di percorsi ciclabili integrati su 15 linee di “Bicipolitana”. Da quando abbiamo avviato il piano, la rete è cresciuta da 102 a 145 chilometri, e continuiamo a lavorare per fare di Forlì una città sempre più accessibile e sostenibile».

Il cronoprogramma, condiviso con i Comitati di Quartiere Centro Storico e Resistenza, prevede la conclusione dei lavori entro l’1 ottobre 2025. Durante i lavori, sarà istituito il senso unico di marcia su viale Corridoni in direzione piazzale della Vittoria, e saranno applicate misure temporanee di divieto di sosta, chiusure parziali e divieti di transito pedonale sui tratti interessati dal cantiere.