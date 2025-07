Forlì: quattro denunce durante i controlli straordinari dei Carabinieri nel capoluogo

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Forlì, con il supporto del Nucleo Radiomobile e delle Stazioni di Ronco e San Martino in Strada, hanno svolto una serie di controlli straordinari sul territorio comunale. L’operazione, mirata alla prevenzione dei reati e alla sicurezza stradale, si è concentrata in particolare nelle ore serali e notturne, e ha portato alla denuncia di quattro persone alla Procura della Repubblica competente.

Il servizio si è inserito in un più ampio piano di contrasto alle condotte illecite e ai fenomeni che minacciano la sicurezza urbana.

Secondo quanto comunicato oggi, giovedì 10 luglio, dal Comando Provinciale dei Carabinieri, i casi specifici accertati sono i seguenti:

Un automobilista è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, dopo essere stato coinvolto in un sinistro stradale senza coinvolgimento di altri veicoli. Sottoposto all’alcoltest, è risultato avere un tasso alcolemico superiore al limite consentito. I militari hanno provveduto al ritiro della patente e al fermo amministrativo del veicolo, in attesa della sospensione disposta dalla Prefettura di Forlì-Cesena.

Un giovane è stato segnalato per detenzione di sostanze stupefacenti, dopo essere stato trovato in possesso di circa 20 grammi di hashish durante controlli effettuati nei parchi pubblici cittadini. La sostanza è stata sottoposta a sequestro.

Un uomo è stato denunciato per sottrazione e cattiva custodia di bene sequestrato, avendo spostato il proprio motoveicolo precedentemente sequestrato per mancanza di assicurazione. Il veicolo era stato collocato in un luogo diverso da quello indicato per la custodia, compromettendo l’iter per la confisca prevista dalla Prefettura.