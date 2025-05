Forlì: Referendum 8-9 giugno, attivo il servizio di voto assistito e trasporto per elettori con disabilità

In vista dei referendum popolari convocati per domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025, il Comune di Forlì mette a disposizione degli elettori con difficoltà motorie un servizio dedicato per facilitare il voto.

Gli elettori non deambulanti o con impedimenti fisici potranno richiedere il certificato per il voto assistito senza prenotazione, recandosi presso la sede di Igiene Pubblica in Via della Rocca 19, dal 3 al 6 giugno e il 9 giugno stesso, negli orari stabiliti. Un’ulteriore occasione sarà offerta domenica 8 giugno presso l’Ospedale Morgagni-Pierantoni.

Chi ha diritto al voto assistito, con annotazione sulla tessera elettorale, potrà votare esibendo semplicemente il documento di identità e la tessera stessa, senza necessità di ulteriori certificazioni.

Per garantire un accesso agevolato ai seggi, il Comune organizza inoltre un servizio di trasporto pubblico dedicato, attivo su prenotazione telefonica, per il quale è possibile contattare l’Ufficio Elettorale nei giorni precedenti le votazioni.

L’iniziativa segue le normative vigenti per tutelare il diritto al voto di tutti i cittadini e garantire una partecipazione piena e inclusiva alle consultazioni referendarie.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi ai numeri 0543 712864 (Ufficio Elettorale) e 0543 733585 (Dipartimento di Sanità Pubblica).