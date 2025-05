Forlì. Relazioni abusanti: tecniche di persuasione e culti distruttivi. Il 4 giugno un evento pubblico in salone comunale

L’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Forlì, l’Ordine dei Giornalisti e la Fondazione Giornalisti dell’Emilia Romagna in collaborazione con la Consulta per l’Informazione di San Marino organizzano, per la giornata di mercoledì 4 giugno 2025 a partire dalle ore 15:00 presso il Salone Comunale, in Piazza Aurelio Saffi n.8 a Forlì, un seminario di formazione e approfondimento dal titolo “Relazioni abusanti, tecniche di persuasione e culti distruttivi”.

Attraverso un’analisi del fenomeno criminoso legato a gruppi fortemente manipolativi dal punto di vista individuale, familiare e sociale, si cercherà di tracciare i concetti fondamentali di riferimento per distinguere un normale culto religioso da un culto abusante. Il focus dell’approfondimento verterà sulle tecniche di reclutamento e di condizionamento mentale, nella comune consapevolezza che, su questa materia, occorra assumere iniziative concrete e visibili, atte ad approfondire, informare e sensibilizzare l’opinione pubblica.

“Abbiamo voluto patrocinare e organizzare questo convegno con alcuni specialisti del settore, per accendere i riflettori su una forma di violenza contro le donne e le persone più fragili che sempre più spesso si tende a sottovalutare – dichiarano Andrea Cintorino, Assessore alle Pari Opportunità del Comune di Forlì e Cristina Tassinari, Presidente della Commissione Parti Oppoortunità. “Il Seminario vedrà impegnati professionisti di varie aree disciplinari che affronteranno, in un’ottica legale e psico-sociale, il condizionamento all’interno di gruppi con leader fortemente manipolativi. Sarà un’occasione importante per riflettere sui metodi più subdoli ma non per questo meno feroci, che tendono a condizionare e sottomettere le persone più fragili e sole”.

Comune di Forlì