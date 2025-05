Forlì ricorda. Iniziative a due anni dall’alluvione del 16 e 17 maggio 2023

Comune di Forlì

Prosegue la programmazione di eventi organizzati e coordinati dal Comune di Forlì, in collaborazione con istituzioni e associazioni, a due anni di distanza dall’alluvione che colpì la Città e il territorio il 16 e 17 maggio 2023. Dopo l’incontro pubblico di giovedì 8 maggio nel Salone Comunale – promosso insieme al Consorzio di Bonifica e alla Protezione Civile per fare il punto sui lavori realizzati, sulle progettazioni e sulla situazione legata ai rimborsi – il ricordo del disastroso evento sarà protagonista di una mostra fotografica, a cura di Cristiano Frasca, che sarà inaugurata martedì 13 maggio presso la Biblioteca “Nilde Iotti” alla Camera dei Deputati di Roma. Quindi, venerdì 16 maggio, alle ore 8.45, avrà luogo un momento simbolico presso il Monumento del ricordo a Porta Schiavonia, alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni, del Comitato Unitario Vittime del Fango e dei Comitati di Quartiere. Nel pomeriggio, alle ore 18.30, sarà celebrata una Santa Messa presieduta dal Vescovo Livio Corazza al Seminario Vescovile in via Lunga n. 43, uno dei luoghi più colpiti dall’alluvione Le iniziative continueranno con l’appuntamento di sabato 17 maggio alla Collina dei Conigli del Parco Urbano Franco Agosto dove, dalle ore 16.00 alle ore 23.00, è in programma una manifestazione di musica e riflessioni dal titolo “Note emerse”.