Forlì ricorda le vittime del terrorismo: cerimonia il 9 maggio in memoria di Aldo Moro e Peppino Impastato

La Città di Forlì si prepara a rendere omaggio alle Vittime del terrorismo e delle stragi, nella ricorrenza istituita dalla Repubblica Italiana nel 2007 e celebrata ogni anno il 9 maggio. La data non è casuale: il 9 maggio 1978 segna uno dei giorni più drammatici della storia italiana, in cui persero la vita, in contesti e per mano di matrici eversive differenti, Aldo Moro, statista ucciso a Roma dalle Brigate Rosse, e Peppino Impastato, giornalista assassinato in Sicilia per il suo impegno nella denuncia della mafia.

La cerimonia istituzionale si svolgerà Venerdì 9 maggio 2025 ore 9.30 in via Aldo Moro, angolo via Turati, presso l’epigrafe a ricordo di Aldo Moro e Peppino Impastato.

All’evento prenderanno parte le Autorità cittadine, gli alunni e docenti della Scuola Primaria Melozzo, i rappresentanti del Comitato di Quartiere Resistenza, insieme alle Associazioni Combattentistiche e d’Arma, che sfileranno con labari e Medaglieri.

Un momento di memoria collettiva e riflessione sui valori della democrazia, della libertà e del coraggio civile, che unisce generazioni diverse in un doveroso tributo a chi ha pagato con la vita la fedeltà ai propri ideali.