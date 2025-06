Forlì, sabato 21 e domenica 22 giugno il Tour della Salute con consulti medici gratuiti e attività sportive in Piazza Saffi

Il Tour della Salute, il primo evento itinerante dedicato alla prevenzione e alla promozione di corretti stili di vita, farà tappa a Forlì sabato 21 e domenica 22 giugno in Piazza Saffi. L’iniziativa, giunta alla settima edizione, propone consulti medici gratuiti e momenti di aggregazione dedicati alla salute e al benessere.

L’evento si svolgerà dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 in entrambe le giornate e offrirà un vero e proprio villaggio della salute e dello sport, con otto ambulatori per visite cardiologiche, reumatologiche, psicologiche, nutrizionali, valutazioni audiometriche e test dell’equilibrio. Tra le novità di quest’anno anche uno sportello dedicato alla salute orale e uno spazio per colloqui con un medico veterinario su problematiche degli animali da compagnia.

Saranno inoltre proposte attività ludiche e sportive per tutte le età, con istruttori specializzati della palestra Bodylife che coinvolgeranno il pubblico, sottolineando l’importanza dell’attività motoria come strumento di prevenzione e benessere psicofisico.

Il Tour della Salute, iniziato nel 2018, ha già effettuato circa 60.000 consulti gratuiti in 15 città italiane, con la tappa di Forlì come unica in Emilia Romagna. L’evento è promosso da ASC Attività Sportive Confederate, con i patrocini del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, della Società Italiana dei Medici di Medicina Generale e delle Cure Primarie, e con il contributo non condizionato di EG STADA Group. Anche l’Assessorato allo Sport del Comune di Forlì ha concesso il proprio patrocinio.

L’assessore allo Sport Kevin Bravi ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa: «Siamo lieti di accogliere in città il Tour della Salute 2025, iniziativa che coniuga prevenzione, benessere e sensibilizzazione. Piazza Saffi sarà il palcoscenico ideale per vivere due giornate all’insegna della salute e della partecipazione».

Le altre tappe italiane previste nel 2025 coprono regioni da Nord a Sud, tra cui Lombardia, Veneto, Marche, Toscana, Trentino Alto Adige, Piemonte, Sardegna, Puglia, Abruzzo, Campania, Calabria, Sicilia e Lazio.