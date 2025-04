Forlì. Sacchetti autoespandenti contro gli allagamenti, In arrivo il bando per gli alluvionati

I Comitati di Quartiere uscenti, incontrati nelle scorse settimane dall’Assessore Giuseppe Petetta, hanno dato parere favorevole alla proposta dell’Amministrazione comunale di destinare, tramite bando, l’ultima tranche proveniente dalla raccolta fondi attivata il 18 maggio 2023 per l’acquisto di sistemi di auto protezione da collocare in adiacenza a porte e/o finestre.

“Le risorse, circa 125.000 euro, serviranno per l’acquisto di sacchetti autoespandenti da destinare agli alluvionati” – spiega l’Assessore Giuseppe Petetta.

“A differenza dei tradizionali sacchetti di sabbia, quelli autoespandenti sono più resistenti e assorbenti, non deperiscono e possono essere utilizzati più volte. Come tutti i dispositivi di autoprotezione, possono rappresentare un contributo in più a tutela delle abitazioni più a rischio in caso di eventi metereologici straordinari o bombe d’acqua, ma non possono rappresentare la soluzione definitiva o una facile alternativa alle necessarie opere pubbliche di prevenzione del rischio idrogeologico. Sono un di più, un prodotto di facile utilizzo per prevenire l’ingresso di acqua, fango e liquami nelle case dei nostri cittadini. Il bando, a cui stanno lavorando i nostri uffici, verrà destinato a chi ha avuto danni in seguito all’alluvione del maggio 2023 ed è già stato condiviso, nei criteri di massima e nelle linee guida, con i Quartieri alluvionati. Da parte loro, abbiamo ricevuto il pieno sostegno a proseguire lungo questa strada, per aiutare con uno strumento concreto chi è stato alluvionato. Il tutto grazie alla generosità di chi ha donato. In ogni caso – conclude Petetta – stiamo ragionando a un tetto massimo pro-capite di fondi in modo da estendere il più possibile la platea dei beneficiari.”