Forlì. Scomparsa di Davide Ceccaroni: il cordoglio dell’Assessore allo sport

Con profondo dolore abbiamo appreso la notizia della scomparsa di Davide Ceccaroni, Presidente della Uisp di Forlì-Cesena. Punto di riferimento nel panorama sportivo del nostro territorio, con grande spirito di servizio, competenze e forte passione ha contribuito allo sviluppo della pratica sportiva a tutti i livelli, dalla formazione rivolta ai giovani fino alla pratica popolare per cittadini di tutte le età. Lo sport romagnolo manterrà la sua testimonianza come esempio virtuoso. In questo triste momento, a nome dell’Amministrazione comunale, ci uniamo al dolore dei familiari di Davide Ceccaroni, del mondo sportivo e degli amici , esprimendo i sentimenti di cordoglio e stringendoci a loro in un abbraccio di stima e riconoscenza.

Kevin Bravi, Assessore allo Sport