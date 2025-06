Forlì: torna “Mercoledì in Corso” con un ricco programma di eventi per il 25 giugno

Il Comune di Forlì presenta un nuovo appuntamento con la rassegna “Mercoledì in Corso”, che anima il centro storico con numerose iniziative culturali, artistiche e di intrattenimento. Il 25 giugno, ultimo mercoledì di giugno, si preannuncia una serata ricca di spettacoli e attività per tutte le età.

Tra le attrazioni principali, dalle ore 20.00, si svolgerà la performance dei buskers con 11 postazioni tra Piazza Saffi e Corso Diaz, che proporranno spettacoli di giocoleria, musica dal vivo, fuocoleria, danza e magia, a cura di Forlì n’ Strada.

In Piazza Saffi, alle 20.30 e alle 21.30, l’Atelier delle Figure porterà in scena “Sganapino e i doni del Mago”, una farsa esilarante ricca di sorprese e lazzi. Sempre in piazza, dalle 21.00, ci sarà l’animazione con balli country a cura di Wild Angels Romagna, con DJ Alby e Roby. Dalle 20.00 in angolo via Allegretti, esposizione di auto d’epoca a cura di Hermitage Veteran Engine. Dalle 18.30, Hub@FO proporrà una serie di attività creative e culturali, tra upcycling di abiti, stampa 3D, ristorazione etnica, giochi da tavolo e rigenerazione del suolo. Inoltre, dalle 20.30, il Club fotografico CSI “Carlo Savoia” offrirà un’ambientazione anni ’70 per scattare foto speciali.

In Via delle Torri dalle 20.00 spazio alla musica dal vivo con i Seveneven, mentre dalle 19.30 il giovane Antonio Perrotta presenterà canzoni neomelodiche.

Via dei Filergiti ospiterà dalle 20.00 l’evento Filergiti Fashion Food, una serata dedicata a moda, gusto e musica, organizzata da Crudo.

In Corso della Repubblica, alle 21.00, si potrà assistere a “Giriamo il mondo a ritmi di danze”, una fusione di danza orientale ed etnica a cura di Taqsim.

In Piazzetta XC Pacifici, presso The Abbey Pub dalle 20.00, si terrà la presentazione del Progetto Bolivia con la testimonianza di Padre Roberto, missionario a Coroico, seguita da musica live con i ragazzi dell’Accademia InArte e un dj set, a cura di Caritas Forlì – Bertinoro.

Dalle 18.00 in Largo De Calboli, volontari e personale sanitario della Fondazione ADMO Emilia-Romagna ETS saranno presenti per la tipizzazione del midollo osseo, con il supporto della Farmacia De Calboli.

Infine, in Via Giorgio Regnoli dalle 19.30 è previsto un aperitivo colorato a cura di Partenope Cafè, mentre in Via Edmondo De Amicis 8/10, dalle 20.45, si terrà “Mercoledì d’Autore” con Barbara Parigi Counselling che presenterà “Il potere della cerchia”, evento organizzato da Fedifo.

Questa ricca offerta di eventi conferma “Mercoledì in Corso” come uno degli appuntamenti estivi più attesi per vivere il centro storico di Forlì con arte, musica, cultura e socialità.