Forlì travolta da una nottata di pioggia intensa: strade chiuse e scantinati allagati

Un’intensa perturbazione ha investito la città nella notte, trasformando diverse zone urbane in scenari di emergenza. Piogge torrenziali, che hanno superato di gran lunga le aspettative, hanno provocato disagi alla circolazione e richieste d’intervento da parte della cittadinanza.

Le precipitazioni sono iniziate nel tardo pomeriggio di lunedì e si sono intensificate con il passare delle ore, raggiungendo l’apice poco prima della mezzanotte. In quel lasso di tempo, si sono abbattuti sulla città fino a 74 millimetri di pioggia, saturando rapidamente il sistema di drenaggio urbano.

Le conseguenze non si sono fatte attendere: numerose vie sono finite sott’acqua e molte cantine e locali interrati si sono riempiti di fango e acqua. In via Decio Raggi, le autorità sono state costrette a bloccare la viabilità per consentire gli interventi di soccorso, mentre situazioni critiche si sono verificate anche in via Cà Rossa e via Bargossi.

I vigili del fuoco hanno ricevuto decine di chiamate: cittadini preoccupati segnalavano infiltrazioni, allagamenti e difficoltà a muoversi. Alcune persone, come testimoniato dai social locali, hanno impiegato ore per rientrare nelle proprie abitazioni. “Ho veramente fatto fatica a tornare a casa dal lavoro, dalla zona industriale al quartiere Ravaldino”, ha scritto Luana, residente della zona.

Nonostante l’allerta meteo fosse stata diffusa, la violenza del temporale ha sorpreso anche gli addetti ai lavori. “Questa quantità di pioggia tra Faenza e Forlì non era prevista – hanno commentato gli esperti – ma purtroppo in meteorologia non tutto è prevedibile con esattezza”.

I corsi d’acqua della zona sono costantemente monitorati, ma al momento non si segnalano rischi imminenti di esondazione. Tuttavia, l’episodio ha riacceso la preoccupazione tra i cittadini e le istituzioni, già segnati da eventi simili in passato.