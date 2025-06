Forlì. Ubalda Ercolina Bentivogli compie un secolo di vita: gli auguri da parte del Comune di Forlì

Il vicesindaco della città di Forlì Vincenzo Bongiorno ha portato i saluti di tutta l’Amministrazione comunale a Ubalda Ercolina Bentivogli – in foto insieme ad alcune ospiti e assistenti della casa di riposo Madre Speranza cooperativa sociale -, signora originaria di Santa Maria Nuova che ha da poco compiuto 100 anni. Cresciuta in una famiglia composta da quattro sorelle e due fratelli, di cui è la penultima, ha lavorato come sarta per più di 40 anni a Ginevra, in Svizzera. Dopo i 50 anni, tuttavia, il richiamo del nostro Paese e in particolare del territorio romagnolo è stato forte: la signora Bentivogli, infatti, è tornata in Italia per stabilirsi a Forlì, dove attualmente trascorre il suo tempo con i suoi cari nipoti. Ama i libri e la lettura. In occasione di questo evento speciale, il vicesindaco Bongiorno ha voluto congratularsi personalmente con la festeggiata, in rappresentanza del Comune di Forlì e dell’intera comunità del territorio.

