Forte vento e pioggia a Rimini: alberi caduti e disagi sulla costa

Rimini ha fatto i conti con una perturbazione intensa nel tardo pomeriggio di lunedì, in seguito all’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile domenica. La perturbazione ha portato raffiche di vento superiori ai 70 km/h e precipitazioni abbondanti, causando diversi danni lungo la costa.

Le raffiche hanno abbattuto alberi e piante, danneggiato tende e insegne pubblicitarie, e hanno richiesto interventi dei vigili del fuoco. Tra gli episodi più rilevanti, un grosso albero è crollato in via Tripoli, nella zona a monte, schiantandosi sul tetto di un’auto in sosta. La strada è stata prontamente chiusa per consentire le operazioni di rimozione del tronco.

Anche in via Matteotti, nel quartiere di San Giuliano, si sono verificati danni analoghi con alberi caduti e disagi alla viabilità. La Protezione Civile mantiene alta l’attenzione sulla situazione in tutta l’area, mentre le forze dell’ordine e i vigili del fuoco sono impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza.