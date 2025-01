Forte vento in Emilia-Romagna: Allerta arancione e gialla sulle montagne

A partire dalla mezzanotte di oggi e fino alla stessa ora di domani, è stata diramata un’allerta per il forte vento che interesserà le montagne dell’Emilia-Romagna. L’allerta è di colore arancione per le province di Parma, Reggio Emilia e Modena, mentre una allerta gialla riguarda le alture del Piacentino, del Bolognese e della Romagna.

Per la giornata di domani, si prevedono venti di burrasca moderata, con velocità comprese tra i 62 e i 74 km/h, lungo i crinali dell’Appennino. Nelle zone centrali, l’intensità del vento potrebbe aumentare, raggiungendo punte di burrasca forte, con raffiche tra i 74 e gli 88 km/h. Le autorità raccomandano prudenza e attenzione, in particolare per chi si trova in prossimità delle aree montane.