Forza Italia Emilia-Romagna presenta i nuovi Distretti regionali: appuntamento lunedì 9 giugno a Bologna

Lunedì 9 giugno alle ore 14:30, presso la sede della Regione Emilia-Romagna a Bologna, si terrà la conferenza stampa di presentazione dei Distretti regionali tematici di Forza Italia, promossa dall’On. Rosaria Tassinari, deputata e coordinatrice regionale, insieme a Manes Bernardini, responsabile dei Dipartimenti del partito.

L’iniziativa segna un passaggio strategico per il radicamento territoriale del partito, attraverso una rete tematica che punta ad approfondire le principali questioni sociali, economiche e istituzionali della Regione, con proposte concrete, realizzabili e partecipate.

Saranno presentati i seguenti Dipartimenti tematici:

Affari Costituzionali e Giustizia

Sicurezza

Bilancio

Cultura

Sanità

Sport

Politiche Comunitarie

Infrastrutture

Turismo (con focus sul turismo balneare)

Commercio

Imprese e Attività Produttive

Agroalimentare e Sicurezza Alimentare

Consumatori

Affari Sociali

Montagna

Lavori Pubblici

Pesca e Acquacoltura

Casa

Diritto del Lavoro

“Con la nascita dei Distretti regionali – dichiara Rosaria Tassinari – Forza Italia in Emilia-Romagna si struttura per studiare, approfondire e affrontare i temi più rilevanti della società e dell’economia. Lavoreremo in stretto contatto con il territorio per ascoltare i cittadini, coinvolgere competenze qualificate e costruire un programma serio e responsabile.”

Una nuova organizzazione, quindi, che punta a rafforzare la presenza di Forza Italia sul territorio, valorizzando esperienze e professionalità locali e rilanciando un metodo di lavoro fondato sull’ascolto, sull’efficacia e sulla visione.