FORZA ITALIA SANTARCANGELO: OMESSA PULIZIA DEI CORSI D’ACQUA E LAVORI FATTI MALE

A pochi mesi dall’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna e causato non pochi danni anche nel nostro Comune segnaliamo ai nostri amministratori che la parola d’ordine per arginare i danni causati dalle precipitazioni deve essere MANUTENZIONE!!! Cosa è stato fatto in questi mesi?

La risposta è nelle foto scattate proprio oggi che documentano come il disastro di maggio nulla abbia insegnato a chi dovrebbe predisporre un piano di prevenzione con controlli periodici e pulizia costante del letto e degli argini del fiume Uso.

Perché invece si preferisce aspettare l’emergenza?

Perché farsi trovare impreparati dalla pioggia che potrebbe arrivare e cadere in maniera intensa così come è già accaduto?

Perché attendere inermi senza fare manutenzione né mettere in atto altre misure preventive che possano ridurre l’impatto degli eventi estremi?

La strategia dell’amministrazione è quella di giustificare la propria inerzia con l’ineluttabilita del cambiamento climatico?

Non sarebbe forse meglio investire in una sistematica e programmatica opera di prevenzione piuttosto che trovarsi a gestire una situazione emergenziale e fare poi propaganda sulla capacità di mettere in campo le proprie squadre operative di soccorso che sono comunque un costo per l’amministrazione e quindi per tutti i cittadini?

L’ennesima dimostrazione dell’incapacità di gestire risorse pubbliche o forse proprio perché pubbliche si spendono con facilità e senza una visione lungimirante.

A conferma proprio stamattina operai al lavoro sulla pista ciclabile di via Ugo Braschi (Ss 9 via Emilia) per rifacimento di un tratto già precedentemente segnalato dal sottoscritto, per un opera di recentissima realizzazione…(appena 5 mesi) possibile che sia già oggetto di manutenzione e rifacimento? Il dubbio su come siano state commissionate le opere e di come siano stati supervisionati i lavori è più che lecito.

Walter Vicario

Coordinatore Commissario

Forza Italia Santarcangelo Di Romagna