FORZA ITALIA SANTARCANGELO: SAN MARTINO PER ORA IL PIENO LO HANNO FATTO I CARROATTREZZI

Fiera di San Martino 2023: al momento il tutto esaurito lo registra il carro attrezzi!

Le modifiche alla viabilità conseguenti l’organizzazione della fiera creano tutti gli anni non pochi disagi per i cittadini ma a questo ormai siamo abituati; quello che non possiamo accettare è, dopo tanti anni, l’incapacità dell’amministrazione di gestire la criticità maggiormente avvertita da tutti, non solo dai residenti.

Il caso è quello di uno studente che ieri mattina ha parcheggiato il motorino negli stalli adiacenti il comune di Santarcangelo per prendere l’autobus e poi andare a scuola.

Al ritorno la brutta sorpresa: il motorino era sparito e al suo posto vi erano già degli ambulanti; alla domanda se avessero visto un motorino, gli ambulanti hanno risposto di sì e che lo avevano fatto asportare i vigili.

Gli ambulanti riferivano inoltre di aver detto agli agenti che non vi era nessuna necessità di far portare via il mezzo trattandosi appunto di un motorino che occupava poco spazio e che facilmente poteva essere posto su un lato senza creare alcun disagio, ma gli agenti intervenuti hanno voluto comunque chiamare il carro attrezzi per la rimozione.

Preso atto dell’accaduto lo studente si è recato al deposito (ubicato stranamente a Viserba) assieme ad un genitore per ritirare il motorino.

Giunti sul posto arriva le seconda amara sorpresa: per il trasporto di un motorino 50 da Santarcangelo a Viserba (poco più di 10 km) viene chiesta una cifra spropositata, €194 più IVA… una vera e propria follia!

Dopo le lamentele del genitore, incredulo di fronte all’entità della cifra richiesta, la tariffa è stata ridotta (si fa per dire) a €120, sempre un importo eccessivo per il tipo di trasporto e per i chilometri percorsi.

Questa è la vicenda che non avremmo mai voluto raccontare e che dimostra la totale incapacità di un’amministrazione di gestire le fasi di una fiera poiché basterebbe semplicemente delimitare con un semplice nastro bianco e rosso, utilizzato in altre occasioni, le zone vietati per le sosta e la circolazione durante tutti gli orari e le giornate in cui non vi si può accedere e/o sostare.

In questo modo si potrebbe evitare di far cadere in errore il cittadino: lo studente del caso ricorda bene di non aver visto nessun cartello che vietava la sosta alla data di ieri, bensì ve ne era uno che vietava la sosta a partire dalla data di oggi, cioè il 10 novembre per cui lo studente ha tranquillamente parcheggiato negli stalli.

Prova che la segnaletica a volte è mancante o magari non troppo comprensibile, facilmente poi potrebbe capitare che i cartelli (mobili) vengano spostati da qualcuno o cadere a terra o causa del vento.

Questo farebbe parte delle buone pratiche dell’amministrazione, prendere atto delle difficoltà dei propri cittadini e adoperarsi perché queste non provochi ulteriori danni… informare in modo corretto e più possibile chiaro a tutti, ma questo purtroppo, lo abbiamo constatato numerose volte, è un atteggiamento che non appartiene agli attuali amministratori.

Di conseguenza alcune domande ci sorgono spontanee:

1. Per quale motivo la Polizia Locale deve chiamare il carro attrezzi del Riminese piuttosto che uno della zona? Non ne abbiamo a Santarcangelo?

2. Per quale motivo le tariffe sono così spropositate? Ci sono forse “spese fuori bilancio”?

3. Per quale motivo e sulla base di quale regolamento al genitore in questione è stato applicato uno sconto sulla tariffa? Solo perché ha giustamente rilevato che la cifra era del tutti sproporzionata? Al contrario se non avesse alzato la voce avrebbe pagato esattamente il doppio?

4. Per quale motivo l’azienda dei carro attrezzi ha dichiarato al genitore che i vigili si recano periodicamente a controllare se sono fatturati tutte gli interventi?

Non è compito della Guardia di Finanza? La Polizia Locale assolve anche compiti propri della la Guardia di Finanza?

Per quale motivo verificano? Se a tutti gli interventi corrispondono delle fatture che motivo hanno di fare ulteriori accertamenti?

Si tratta di una questione fiscale o di una non meglio precisata “contabilità esterna”?

Davvero tutto molto incomprensibile o forse tutto molto chiaro?!

Walter Vicario

Coordonatore Commissario Forza Italia

Santarcangelo Di Romagna