Forza Italia, Tassinari e Pascarella: “A Cesena, violenza inaudita. Serve una svolta educativa”

On. Rosaria Tassinari, deputata e coordinatrice regionale di Forza Italia Emilia-Romagna, e Michele Pascarella, segretario cittadino del partito a Cesena, intervengono con fermezza sull’aggressione avvenuta a scuola nella città romagnola (leggi qui la cronaca). La condanna è netta: “Un episodio gravissimo, che lascia sgomenti non solo per la dinamica brutale, ma anche per il fatto che si sia verificato in una scuola, luogo che dovrebbe essere un presidio di educazione e sicurezza.”

I due esponenti politici sottolineano l’urgenza di andare oltre l’indignazione. “Questi eventi – proseguono – non nascono dal nulla. Spesso sono il frutto di un disagio profondo e di un vuoto educativo che dobbiamo imparare a cogliere per tempo.”

Per affrontare situazioni simili, Tassinari e Pascarella ribadiscono l’importanza di costruire un dialogo autentico tra adulti e giovani. “Ascolto, presenza e capacità di entrare nel loro mondo senza giudizio sono fondamentali per intercettare segnali di disagio prima che degenerino in violenza,” dichiarano.

L’appello è chiaro: scuola, famiglia, politiche sociali e comunità devono unire gli sforzi per prevenire e affrontare queste sfide educative e culturali. Al giovane ferito e alla sua famiglia esprimono vicinanza, concludendo: “Ci auguriamo che questo episodio rappresenti un punto di svolta, e non resti solo un’altra notizia destinata a essere dimenticata.”