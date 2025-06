Fossombrone, soccorsi in elicottero cinque ragazzi bloccati nelle Marmitte dei Giganti

Nel pomeriggio di ieri, un intervento urgente ha coinvolto il Soccorso Alpino e Speleologico delle Marche insieme ai Vigili del Fuoco presso le Marmitte dei Giganti, nell’area comunale di Fossombrone, vicino a Urbino. Cinque giovani sono rimasti intrappolati su un masso all’interno del fiume Metauro, impossibilitati a muoversi a causa dell’elevato flusso dell’acqua.

Grazie all’elicottero Drago, operativo presso il reparto volo dei Vigili del Fuoco di Arezzo, i soccorritori hanno portato a termine il recupero in sicurezza della comitiva. Fortunatamente nessuno dei ragazzi ha riportato ferite e non si è reso necessario alcun trasporto in ospedale.

L’episodio sottolinea l’importanza di prestare attenzione alle condizioni del fiume e di affidarsi tempestivamente ai soccorsi in situazioni di pericolo.