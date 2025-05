Fra San Marino e Francia. Ippica, la biancazzurra Camille Guibourge brilla al Nazionale di Dressage a Sisteron

La cavallerizza sammarinese Camille Guibourge, che vive in Francia, a Grenoble, ha ottenuto un risultato di grande prestigio al concorso ippico nazionale di dressage svoltosi a Sisteron lo scorso 25 maggio.

In sella al suo cavallo Minotaure de Massa, un esemplare di 9 anni, Camille ha gareggiato nella categoria Pro 2, classificandosi al secondo posto in entrambe le riprese. Un piazzamento di assoluto valore, considerando che solo le categorie Pro 1 e Pro Elite (di livello internazionale) si collocano al di sopra di quella in cui compete.

Oltre ai suoi meriti sportivi, Camille è anche giudice nei concorsi nazionali, confermando la sua competenza e il suo impegno nel mondo equestre.

Gestisce inoltre una propria scuderia con i suoi cavalli.