Francia. Presentazione di San Marino presso alle scuole medie di Flavius VAUSSENAT d’Allevard (Isére)

Da diversi anni la signora Di Gennaro, Professoressa d’italiano, delle scuole medie Flavius VAUSSENAT d’Allevard (Isére) e il Console Onoraria della circoscrizione Consolare di Grenoble, Signora Eliane RASTELLI, collaborano per fare conoscere agli allievi della zona la Repubblica di San Marino.

Nel 2017, nell’ambito di un viaggio scolastico in Italia gli allievi avevano visitato San Marino e incontrati ragazzi sammarinesi.

Quest’anno, è nata l’idea di organizzare una conferenza per i ragazzi che studiano l’italiano.

Su invito della signora Di Gennaro e del Preside delle scuole Medie , Signore DELAIGUE Bruno, si è organizzata il 22 novembre una conferenza di presentazione della Repubblica di San Marino.

Per la circostanza la bandiera di San Marino era stata apposta sul frontone del palazzo.

Il Console Onorario accompagnata dal Presidente Onorario dell’ Associazione dei Sammarinesi di Grenoble, Signore René RASTELLI, sono stati accolti dalla Signora Di Gennaro e dal Preside.

La conferenza si è svolta in un anfiteatro addobbato con ghirlande bianche e azzurre dai 60 ragazzi vestiti con maglie bianche e azzurre in modo da presentare la nostra bandiera.

Si nota la presenza di una quattordicenne che ha acquisito recentemente la cittadinanza sammarinese .

Durante un’ora e mezzo i ragazzi hanno potuto vedere 2 filmati d’introduzione seguiti da uno

slide show basato sulla storia, le istituzioni, la presenza nel mondo e in Europa, la cultura, la gastronomia, lo sport ….

L’atmosfera era molto cordiale e i ragazzi si sono dimostrati interessati. Ci sono state molte domande:

come un piccolo Stato può far parte delle diverse strutture internazionali ( UNESCO ,ONU,,,,,) e sportive (CIO, FIFA FSI ,,,

Una giovane conosceva San marino attraverso il gran Premio Moto di Misano e ha chiesto perché non si svolge sul territorio della Repubblica?

Esiste una squadra femminile di calcio ?

Quali sono i risultati sportivi ?

Dopo aver parlato delle peculiarità di San Marino si è anche approfondito come fare parte delle squadre sportive nazionali di San Marino sia per un sammarinese residente che non residente

Quale è il lavoro del Console? Come lo si diventa ? Lo si è a vita?

Lo scambio si prosegue con un comento sull’immigrazione sammarinese nella vallata dell’Isère, i sacrifici delle famiglie che, per la maggior parte, avevano un livello molto basso di studi, che sono venute qui perché un famigliare gli aveva detto che c’erano posti di lavoro o direttamente con un contrato di lavoro ….

L’incontro si è concluso con uno scambio di opuscoli su San Marino consegnati agli allievi . Il Preside e il Console hanno ringraziato la Signora Di Genaro per l’ottima iniziativa e i ragazzi per la loro partecipazione.

Per gli oratori, tal tipo di incontro è importantissimo perché diffonde la conoscenza della Repubblica presso a adolescenti che certamente avranno a cuore di parlare della Repubblica ai loro amici e famigliari.

Comunicato stampa