Franz Beckenbauer … di Sergio Pizzolante

Paolo Maldini, il più grande in questo.

Perché se dici difensore devi misurarlo con Claudio Gentile o Tarcisio Burgnich. Per dire.

Ma non era un difensore.

Un ruolo non presente nei ruoli conosciuti dei calciatori.

Aveva un ruolo inventato per lui e finito dopo di lui.

No. Beckenbaur era un’altra cosa.

Aveva questo genio di cambiare, in ogni partita, in ogni momento della partita, le misure del campo.

Gli stava a distanza. Lunga. Non si permetteva.

E in difesa lui non marcava l’attaccante.

Non si allontanava da lui.

Non la guardava nemmeno.

Non doveva preoccuparsi della palla.

Mai visto uno così.

Gli si sono avvicinati in tre per me.

Come calciatori, nel ruolo simil dominator, Baresi, Scirea, Maldini.

Come calciatori, loro 80,Franz 100.

Come dominatori, loro 70, Franz 100.

Che peccato. Mi spiace.