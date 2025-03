Fratelli d’Italia primo partito a Riccione. Paolini: “Grazie a chi ci ha dato fiducia, ora lavoriamo per governare la città”

“Circa 7 punti in più della media nazionale: il risultato delle elezioni europee a Riccione premia Fratelli d’Italia e l’opposizione costruttiva che da tempo sta facendo. Il 34,55% è un dato assolutamente prestigioso, siamo il primo partito e questo ci dà grande soddisfazione ed orgoglio. Come coordinatore locale mi corre l’obbligo prima di tutto di ringraziare i 4.699 elettrici ed elettori che hanno messo la X sul nostro simbolo, ma debbo elogiare tutti i sostenitori, gli iscritti e i simpatizzanti perché non ci siamo mai sentiti soli. Tutt’altro. E il sostegno che ci hanno garantito le due parlamentari di zona Domenica Spinelli e Beatriz Colombo è stato la ciliegina sulla torta di un successo inequivocabile. 700 voti in più del Pd stanno a dimostrare che il vento è cambiato e che i riccionesi hanno voluto riconoscere al nostro lavoro e a quello del governo centrale con il premier Meloni l’impegno e la sostanza di un’azione costante e meritoria. Sono felice per Stefano Cavedagna, che abbiamo fortemente sostenuto e che è stato eletto al Parlamento europeo. Ora continueremo a lavorare capillarmente sul territorio perché l’elettorato continui a dare fiducia ad un programma serio andando in mezzo alla gente con i tanti banchetti che da anni organizziamo per ascoltare e metterci a disposizione dei cittadini. La vittoria netta e limpida alle Europee siano il trampolino di lancio per Fratelli d’Italia per conquistare anche il governo della città”.

Stefano Paolini

Consigliere comunale

e coordinatore locale di Fratelli d’Italia