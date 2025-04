Fratte di Sassofeltrio, l’Ufficio Postale riapre e si rafforza con il servizio passaporti

L’Ufficio Postale di Fratte di Sassofeltrio, dopo i lavori di ammodernamento, ha riaperto al pubblico con una serie di novità importanti. Grazie al progetto Polis, la nuova sede di corso Europa 99 ora offre una vasta gamma di servizi pubblici, tra cui uno dei più attesi: il rilascio e rinnovo dei passaporti. Questo nuovo servizio è il risultato di un accordo tra Poste Italiane e il Ministero dell’Interno, che permette ai residenti e domiciliati nel comune di Sassofeltrio di richiedere il passaporto direttamente allo sportello.

Oltre al rilascio passaporti, l’ufficio offre anche altri servizi cruciali per la cittadinanza, come la richiesta di certificati anagrafici e di stato civile tramite il sistema Anpr (la banca dati unica del Ministero dell’Interno), e il supporto per i servizi INPS, tra cui il cedolino pensione, la certificazione unica, e il modello “OBIS M” per i pensionati. Inoltre, è possibile accedere ai servizi di “Atti di Volontaria Giurisdizione”.

La procedura per ottenere il passaporto è semplice: basta fornire un documento di identità valido, il codice fiscale, due fotografie, pagare il bollettino e la marca da bollo, e in caso di rinnovo, anche il vecchio passaporto o la denuncia di smarrimento. I dati biometrici vengono raccolti direttamente allo sportello e la documentazione inviata alla polizia di riferimento, con il passaporto che verrà consegnato comodamente a casa.

Questa riapertura e rinnovamento dell’ufficio postale rappresentano un passo importante per facilitare l’accesso ai servizi pubblici per la comunità locale.