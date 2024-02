Frontalieri a San Marino: aperto tavolo tecnico con l’Italia

Possibile svolta nelle relazioni fiscali tra Italia e San Marino, emerge una novità significativa riguardante la doppia tassazione degli ex frontalieri. Secondo una lettera, che circola nelle chat dei frontalieri l’Italia dimostra la sua prontezza a rivedere le normative vigenti.

La questione che concerne la doppia imposizione fiscale sugli importi provenienti da San Marino è stata oggetto di discussione in una commissione mista e in un tavolo tecnico svoltosi il 13 aprile. Il governo italiano ha manifestato la propria apertura verso un dialogo tecnico per una possibile soluzione normativa, che potrebbe includere la modifica dell’articolo 18 della convenzione esistente, per evitare le doppie imposizioni.

La parte sammarinese, pur non escludendo la possibilità di esaminare le modifiche proposte, ha evidenziato la necessità di ulteriori verifiche sia politiche che tecniche, in particolare alla luce del sistema di previdenza sammarinese.