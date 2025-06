Frontalieri a San Marino, il CSIR incontra la Senatrice Spinelli (FdI) e il Consigliere Marcello (FdI): “Doppia tassazione e no-tax area, serve tutela per i frontalieri”

Proseguono i colloqui istituzionali del CSIR – Comitato Sindacale Interregionale sul tema delle problematiche legate al lavoro frontaliero, con l’obiettivo di richiamare l’attenzione su alcune criticità che incidono profondamente sulla vita di migliaia di lavoratori.

Nella giornata del 23 giugno, una delegazione del CSIR ha incontrato la Senatrice Domenica Spinelli (Fratelli d’Italia) e il Consigliere Regionale Nicola Marcello (Fratelli d’Italia) per un confronto diretto su temi ritenuti di massima urgenza, in particolare i diritti sociali negati ai frontalieri e la questione della doppia tassazione delle rendite pensionistiche.

Il CSIR ha definito l’incontro “costruttivo e propositivo”, durante il quale è stata sollevata con forza la necessità di affrontare con urgenza il problema della tassazione delle pensioni, chiedendo soluzioni temporanee in attesa dell’esito delle vertenze legali in corso. “Non si possono penalizzare ulteriormente gli ex lavoratori frontalieri” – è la posizione espressa dal Comitato.

Ampio spazio è stato dedicato anche al tema delle tutele sociali, con particolare riferimento ai congedi di assistenza previsti dalla Legge 104/92 e alla disciplina dell’Assegno Unico. A tal proposito, il CSIR ha ribadito l’importanza di mantenere attivo il tavolo interministeriale a Roma e di proseguire il dialogo tra i due Stati coinvolti, Italia e San Marino, per garantire una risposta concreta alle istanze dei lavoratori.

Durante l’incontro si è discusso anche delle anticipazioni relative alla riforma fiscale annunciata dal Segretario di Stato alle Finanze di San Marino, che – secondo quanto riferito – eliminerà di fatto la no-tax area. Il CSIR ha definito questa ipotesi “estremamente discriminatoria”, denunciando che essa si tradurrebbe in un ulteriore aumento del carico fiscale per i lavoratori frontalieri, già soggetti a pesanti pressioni contributive. “Come CSIR riteniamo del tutto inaccettabile questa impostazione” – ha dichiarato il Comitato.

La Senatrice Spinelli e il Consigliere Marcello hanno manifestato piena disponibilità ad approfondire tutte le problematiche sollevate, impegnandosi a farsi portavoce presso i Ministeri competenti per individuare soluzioni efficaci e tempestive.