FSGC. Nazionale San Marino: il Modena si aggiudica l’amichevole della solidarietà

C’era soprattutto la solidarietà al centro della giornata che Modena FC e Nazionale di San Marino si sono regalati sabato al campo sportivo “Sandro Pertini” di Lotta di Fanano (Modena). Ma c’erano naturalmente anche i contenuti tecnici. Il Modena si prepara ai debutti in Coppa Italia e Serie B, mentre i Titani hanno nel mirino l’impegno del 6 settembre contro la Bosnia ed Erzegovina; proprio in funzione di esso, il CT Cevoli, ex della sfida, ha testato tutti i giocatori convocati ed annotato sul proprio taccuino ogni dettaglio di una sfida che è stata seguita, sugli spalti, da oltre 1200 sostenitori, tra cui una rappresentanza della Brigata Mai 1 Gioia. Prima del match, uno scambio di doni: l’AD Sport del Modena FC Matteo Rivetti ha consegnato una maglia gialloblù, autografata da tutti i calciatori, al Dott. Nicola Ranieri, direttore della Pediatria dell’ISS della Repubblica di San Marino. Allo stesso modo, una maglia della Nazionale di San Marino, anch’essa con le firme di tutti i giocatori, è stata donata dal Presidente della FSGC Marco Tura al Prof. Lorenzo Iughetti, direttore della Pediatria del Policlinico di Modena.

I Canarini passano alla mezz’ora di gioco: cross basso da sinistra di Cotali per Gliozzi che a centro area gira alle spalle di Amici. Poco dopo, un altro traversone di Cotali incoccia sul braccio di Cevoli: il rigore viene affidato a Gliozzi, che fa doppietta spiazzando Amici. Nella ripresa, dopo una generosissima girandola di cambi, la Nazionale del Titano accorcia in bello stile: Mularoni suggerisce alto e profondo per Gabriel Capicchioni, che fulmina Maran al volo. Passano pochi giri di lancetta e Pedro Mendes, liberato in corsia, apparecchia centralmente per Defrel, che non ha problemi ad appoggiare a porta vuota. Il 4-1 – risultato finale – è scritto dallo stesso Pedro Mendes a pochi minuti dal fischio di chiusura: stavolta il cross arriva da destra e a piazzarlo è Santoro. Buone indicazioni per Roberto Cevoli, ma soprattutto risorse preziose per i progetti pediatrici dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena e dell’Istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino (ISS), vero fulcro dell’amichevole emiliana.

FSGC | Ufficio Stampa