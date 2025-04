FSGC San Marino. Arbitri: Beltrano e Cristiano in Romania all’Elite Round di Under 17 

Prima esperienza internazionale per Michele Beltrano che assieme all’assistente arbitrale Ernesto Cristiano sono stati tra i protagonisti del mini torneo Uefa di Elite Round di Under 17 svoltosi in Romania dal 19 al 27 marzo. Il fischietto dell’ASA ha infatti diretto la sfida che ha aperto il Gruppo 2 tra Galles e Romania, assistito proprio dal collega internazionale Cristiano, nonché la gara tra Bulgaria e Galles. Beltrano è stato anche designato come quarto ufficiale di Bulgaria-Romania, con Cristiano sempre attivo come assistente. La bandierina sammarinese, oltre alle citate gare, è stata impegnata anche nella partita tra Romania e Svezia.

Nuova chiamata internazionale anche per Cristiano Ascari, nominato delegato UEFA per la partita di Under 21 tra Inghilterra e Lussemburgo. Nella sfida, giocata ieri sera a Bolton nel Toughsheet Community Stadium (casa dei Bolton Wanderers), si sono imposti i padroni di casa con il largo punteggio di 7-0.

FSGC | Ufficio Stampa