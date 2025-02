FSGC si unisce a Football for the Goals

Da qualche giorno anche la Federcalcio di San Marino fa parte di Football for the Goals, l’iniziativa lanciata nel 2022 dalle Nazioni Unite per sensibilizzare e far progredire tutto il mondo del calcio su temi di sostenibilità, uguaglianza e diritti umani. Ogni affiliato, tra i quali anche la UEFA, si impegna a sostenere il raggiungimento e l’attuazione di policies in linea con gli Obiettivi di Sviluppo della Sostenibilità (Sustainable Development Goals). Questi obiettivi (17) sono stati indicati dai leader mondiali durante il Sustainable Development Summit del settembre 2015: tra i temi coinvolti si va dalla salute all’educazione, passando per l’uguaglianza di genere e povertà. Football For The Goals vuole sfruttare il potere del calcio per ottenere un cambiamento globale.

La FSGC, come tutti gli associati, potrà accedere a risorse e contenuti utili nonché all’opportunità di collaborare e partecipare a convegni e meeting con tutti gli stakeholder legati all’iniziativa lanciata dalle Nazioni Unite.

FSGC | Ufficio Stampa