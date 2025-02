Fuga e arresto a Savignano: Un ciclomotore contro la Polizia

Martedì mattina, intorno alle 8, un uomo alla guida di un ciclomotore Scarabeo ha tentato di eludere un controllo della polizia locale dell’Unione Rubicone e Mare sulla SP 33. Gli agenti hanno intimato l’alt al conducente, ma invece di fermarsi, l’uomo ha diretto il veicolo verso di loro, scendendo di corsa e dandosi alla fuga a piedi.

Durante la manovra, il ciclomotore ha colpito un poliziotto a una gamba, provocandogli una ferita. È iniziato così un inseguimento tra le auto in coda e nei campi circostanti, che ha portato alla cattura del sospetto. Nonostante fosse stato acciuffato, il ventottenne ha opposto resistenza, colpendo un secondo agente, che è rimasto anch’esso ferito.

Il tutto è avvenuto sotto gli occhi di numerosi automobilisti bloccati nel traffico. Dopo l’arresto, il giovane è stato condotto in ufficio, dove è emerso che il ciclomotore era stato rubato tre settimane prima a Rimini. Entrambi gli agenti coinvolti sono stati medicati al pronto soccorso, con una prognosi di sette giorni.

Il ciclomotore è stato restituito al legittimo proprietario. Il conducente, residente a Savignano, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Nella mattina successiva, l’arresto è stato convalidato e l’uomo è stato rimesso in libertà con obbligo di dimora, in attesa di un processo per ricettazione, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.