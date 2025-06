Full Service Fiorentino: lavaggio auto con setole in Alcantara, efficace e senza graffi

Molti scelgono Full Service per un rifornimento veloce e conveniente.

Ma chi si ferma a Fiorentino scopre anche un servizio di lavaggio che fa la differenza.

Non si tratta solo di rimuovere lo sporco: è una vera attenzione alla carrozzeria, grazie a un impianto che utilizza spazzole rivestite in Alcantara.

Perché l’Alcantara è una scelta superiore

L’Alcantara è un materiale sintetico di alta qualità, noto per la sua morbidezza e resistenza.

Utilizzato spesso negli interni delle auto di lusso, è apprezzato per le sue caratteristiche:

– Delicatezza sulla superficie: le spazzole in Alcantara puliscono efficacemente senza graffiare la vernice.

– Resistenza all’usura: mantengono le prestazioni nel tempo, anche con uso intenso.

– Igiene: facili da pulire, sempre efficienti.

Un lavaggio che rispetta la tua auto

L’impianto di Fiorentino è stato progettato per offrire un’esperienza di lavaggio superiore:

– Tecnologia che adatta pressione e movimento delle spazzole a ogni veicolo.

– Prodotti ecologici e biodegradabili.

– Asciugatura rapida e senza aloni.

La qualità si vede nei dettagli

Ogni lavaggio da Full Service è pensato per offrire non solo una carrozzeria pulita, ma anche la tranquillità di un trattamento sicuro, delicato, efficace.

Perché per noi, la tua auto merita solo il meglio.