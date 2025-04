Fuoristrada in una scarpata a Bagno di Romagna, ferito un 67enne trasportato al Bufalini di Cesena

Attimi di paura per due cacciatori dopo che il loro fuoristrada è precipitato in una scarpata intorno alle 9 di ieri mattina nei pressi di Bagno di Romagna. L’incidente è stato segnalato da altri cacciatori che hanno assistito alla scena: il veicolo si è ribaltato più volte prima di arrestarsi cinquanta metri più in basso, in un campo. I due uomini, entrambi sessantenni, si trovavano in località Monteguidi, vicino al podere Valbona di Sotto, per controlli quando il mezzo è scivolato nella scarpata, forse a causa della vicinanza al bordo della strada o dell’instabilità del terreno.

I due sono riusciti ad uscire dal veicolo ribaltato autonomamente e i soccorsi sono stati immediati, con l’intervento dell’elicottero del 118, ambulanze, vigili del fuoco, carabinieri forestali e soccorso alpino. Uno dei cacciatori non ha subito ferite gravi e non ha necessitato di cure ospedaliere, mentre l’altro, di 67 anni, ha riportato ferite al volto e sospette fratture alle costole, oltre al rischio di un trauma cranico, ed è stato trasportato all’ospedale Bufalini di Cesena. Le sue condizioni non sono apparse gravi.