Furti natalizi al Centro Commerciale THE STYLE OUTLET di CASTEL GUELFO. Due ragazze vicentine arrestate dai Carabinieri

Castel Guelfo (BO): I Carabinieri della Stazione di Castel Guelfo hanno arrestato le presunte responsabili di un furto aggravato in concorso commesso ai danni del centro commerciale The Style Outlet. Si tratta di una 21enne e una 22enne, vicentine, arrestate dai Carabinieri, su segnalazione di una guardia giurata, mentre tentavano di raggiungere l’auto per allontanarsi dal centro commerciale con la refurtiva, diversi capi di abbigliamento per uomo, donna e bambino del valore di circa 1.300 euro. La refurtiva è stata recuperata dai Carabinieri e le presunte responsabili sono state accompagnate in caserma, in attesa di essere tradotte in Tribunale e giudicate con rito direttissimo, come disposto dal Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Bologna.

Comando Provinciale Carabinieri Bologna