Furti notturni a Rimini: un solo autore per diversi colpi

Nella notte tra mercoledì e giovedì (16-17 aprile), Rimini è stata teatro di una serie di spaccate che hanno interessato diverse attività commerciali. Sono stati registrati almeno quattro tentativi di furto, tutti riconducibili a un unico autore, che ha agito da solo.

Il malvivente ha preso di mira una farmacia in piazza Ferrari e una parafarmacia all’interno di un supermercato Conad in via Libero Missirini, ma in entrambi i casi è stato costretto a fuggire a causa degli allarmi, senza riuscire a portare via nulla.

Successivamente, il responsabile si è diretto verso un negozio di cibo e accessori per animali in viale Valturio, e infine a un ristorante di Santa Giustina, dove ha avuto successo nel sottrarre del denaro dal fondo cassa.

Le indagini sull’accaduto sono attualmente in mano alla Polizia, che ha eseguito tre dei quattro sopralluoghi, mentre uno è stato gestito dai Carabinieri. Le autorità stanno lavorando per raccogliere ulteriori informazioni e identificare il responsabile di questi episodi.