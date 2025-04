Furto aggravato ed estorsione: arrestato dai Carabinieri di Sasso Marconi

I Carabinieri della Stazione di Sasso Marconi hanno arrestato un 29enne tunisino, senza fissa dimora e disoccupato, per furto aggravato, estorsione e porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere. È successo nel parcheggio del Conad di via Ponte Albano, quando i Carabinieri sono stati informati che una cliente del supermercato era stata derubata. Raggiunta dai Carabinieri, la persona offesa, riferiva di essere stata derubata della borsa da palestra, contenente gli effetti personali e i documenti, che aveva lasciato in auto per andare a fare la spesa. La donna si è recata in caserma per presentare la denuncia e i Carabinieri hanno avviato le indagini.

Qualche ora dopo, la malcapitata, determinata a riprendersi quello che le era stato tolto, è tornata al parcheggio e grazie alle indicazioni di una terza persona ha individuato il presunto autore del furto, ancora in zona. La donna, invece di avvisare i Carabinieri, ha preso l’iniziativa, molto coraggiosa, ma pericolosa e vivamente sconsigliata, di avvicinarsi al soggetto e costringerlo a restituire la refurtiva. Il presunto autore, vistosi scoperto, le ha restituito la borsa, dalla quale però aveva precedentemente tolto gli oggetti di valore, ovvero una decina di euro in contanti, uno smartwatch, auricolari ed un paio di orecchini. La giovane donna, caparbiamente, ha insistito pretendendo la restituzione di tutto quello che le era stato tolto, ma il malfattore, a quel punto, l’ha invitata a seguirlo in una zona defilata e le dinamiche sono cambiate: nel tentativo di non darle indietro tutto il bottino, l’uomo l’ha minacciata con un coltello che aveva in tasca e le ha chiesto altro denaro. Per fortuna, la paura di ricevere una coltellata ha avuto la meglio sul coraggio e la donna è corsa via avvisando subito i Carabinieri, che hanno rintracciato il soggetto nel “Punto SNAI” di Viale Nuovo.

Alla luce delle condotte tenute dall’uomo, che integrano i reati di furto aggravato ed estorsione, i Carabinieri hanno proceduto all’arresto del presunto autore, identificato nel 29enne tunisino, soggetto con precedenti di polizia per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di armi e droga. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Bologna, il giovane arrestato dai Carabinieri è stato tradotto in un istituto penitenziario, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Comunicat Stampa