Furto al Caffè delle Rose di Rimini: ladri in azione prima dell’inaugurazione del nuovo pub

RIMINI – Il Caffè delle Rose, storico locale di viale Amerigo Vespucci, ha fatto parlare di sé non solo per la sua chiusura, ma anche per un furto avvenuto nella notte tra domenica e lunedì (8-9 dicembre). Proprio mentre si preparavano per l’apertura di un nuovo pub della catena Befed, i titolari hanno scoperto con sorpresa che ignoti avevano forzato la porta d’ingresso e si erano introdotti nei locali.

I malviventi hanno preso di mira la cucina, smontando e rubando diverse attrezzature prima di dileguarsi, probabilmente a bordo di un furgone atteso da un complice. La scoperta del furto è avvenuta lunedì mattina, e le indagini sono attualmente in corso da parte dei Carabinieri.

Nonostante l’incidente, l’inaugurazione del pub è programmata per venerdì 13 dicembre, ma al momento non ci sono aggiornamenti sui possibili ritardi comunicati tramite i canali social.