Furto al Grand Hotel di Rimini: rubata una collana di valore

Rimini – Nelle prime ore del pomeriggio di oggi, Martedì 15 aprile, si è verificato un furto presso il Grand Hotel di Rimini. Una collana dal valore di diverse migliaia di euro è stata rubata dalla camera di una coppia di turisti stranieri.

I turisti, che alloggiavano nella dependance dell’hotel, avevano lasciato la loro stanza in mattinata per poi scoprire l’ammanco al loro rientro. Immediatamente dopo aver constatato il furto, hanno contattato i Carabinieri, che si sono recati sul posto per effettuare un sopralluogo e avviare le indagini del caso. Le autorità stanno ora cercando di ricostruire la dinamica dell’accaduto e identificare eventuali testimoni.