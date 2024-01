Furto al supermercato di S. Angelo di Gatteo: arrestato dai carabinieri un 28enne

Durante la serata di martedì, i carabinieri della stazione di Longiano hanno arrestato un cittadino marocchino di 28 anni per rapina. Durante un normale servizio di ispezione, i militari sono stati chiamati dalla centrale operativa per recarsi il più velocemente possibile al Famila Market di S. Angelo di Gatteo, dove si era verificata una rapina poco prima. Il ragazzo, dopo aver rubato alcune bevande alcoliche e averle nascoste nella sua giacca, si è rifiutato di pagare alla cassa e ha spintonato violentemente le dipendenti (che si erano accorte del furto). Successivamente è fuggito facendo perdere le sue tracce.

I carabinieri hanno effettuato una ricerca immediata con l’aiuto di diverse pattuglie e delle stazioni dipendenti, nonché del Nucleo Operativo e Radiomobile. Svariate persone lo hanno inseguito fuori dal supermercato mentre cercava di scappare in bicicletta. Al fine di evitare di essere seguito, ha addirittura minacciato un testimone con un coltello. Quando i carabinieri lo hanno trovato e perquisito, hanno trovato la merce rubata addosso, che è stata restituita al proprietario legittimo. Il 28enne è stato accompagnato in caserma e, dopo gli accertamenti fingerprint, si è scoperto che era irregolare sul territorio nazionale. Pertanto, è stato arrestato per rapina impropria e denunciato per violazione dell’articolo 10 bis del T.U. sull’immigrazione. Attualmente si trova in carcere a Forlì in attesa del processo per rapina.