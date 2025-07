Furto con strappo sul lungomare di Rimini: due minorenni bloccati dalla polizia

Un episodio di furto con strappo si è verificato nel pomeriggio di oggi sul lungomare di Rimini, nella zona di Marina Centro. Un uomo di 40 anni, passeggiando, è stato avvicinato da due giovani di origine egiziana, provenienti da una comunità di Bologna. I minori si sono avvicinati con la scusa di voler condividere una sigaretta, ma uno di loro si è posizionato davanti, mentre l’altro si è collocato dietro l’uomo. Con un gesto repentino, gli hanno strappato dal collo una catenina d’oro e sono fuggiti a piedi.

L’uomo ha provato a inseguirli, supportato da un passante in bicicletta che si trovava nei pressi. La centrale operativa della Questura è stata immediatamente allertata e ha inviato le volanti sul posto. Il ciclista ha fornito agli agenti dettagli utili per la ricerca dei responsabili. La polizia ha intercettato i due minorenni due volte: la prima all’altezza di piazzale Fellini, ma sono riusciti a divincolarsi e a scappare, e la seconda nei pressi del sottopasso del grattacielo, dove sono stati fermati.

Dopo essere stati condotti in Questura, i giovani sono stati denunciati per furto con strappo in concorso. La catenina rubata non è stata ancora recuperata. Le indagini proseguono per risalire all’identità dei responsabili e verificare eventuali altri episodi simili nelle zone limitrofe.