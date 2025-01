Furto in abitazione a Perticara: Malviventi in azione durante l’assenza dei proprietari

Un furto è avvenuto nel tardo pomeriggio di lunedì 6 gennaio a Perticara, dove una coppia di coniugi è stata vittima di un’intrusione nella propria casa situata lungo la strada che conduce alla Miniera.

I ladri hanno colto l’occasione della momentanea assenza dei proprietari, usciti intorno alle 16:30 e rientrati solo due ore dopo. Approfittando della situazione, hanno forzato una finestra del bagno per entrare nell’abitazione, dirigendosi poi verso la camera da letto, che è stata trovata in disordine. Durante il raid, i malviventi sono riusciti a portare via contante e gioielli, tra cui fedi nuziali, catenine e ciondoli. Inoltre, hanno rimosso alcuni quadri, probabilmente in cerca di una cassaforte.

Al rientro, i coniugi hanno subito notato la finestra aperta e, rendendosi conto di quanto accaduto, hanno immediatamente avvisato i Carabinieri, presentando denuncia per il furto subito. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per cercare di risalire agli autori del colpo.